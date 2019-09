Pkw-Lenker (19) kracht frontal in parkenden Lkw

Donnerstagabend krachte ein Junglenker mit seinem Pkw frontal in einen parkenden Lkw. Der 19-Jährige war plötzlich von der Fahrbahn abgekommen.

Fotos zeigen, die überall auf dem Parkplatz verteilt liegenden Teile des völlig demolierten Audis. Sie zeugen von dem schweren Frontalcrash, Donnerstagabend.Ein 19-jähriger Lenker aus Kirchdorf an der Krems war gegen 21.35 Uhr auf der Pyhrnpass Straße (B139) in Kirchdorf unterwegs gewesen.Aus unerklärlichen Gründen kam der Junglenker dann aber plötzlich von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über seinen Pkw. Mit voller Wucht krachte der 19-Jährige schließlich mit dem Auto in einen Lkw. Der war sicher auf einem Parkplatz abgestellt – zum Glück unbesetzt.Durch den Anprall wurde der Bursch im Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wagen befreien. Die Rettung übernahm die Erstversorgung und brachte den Mann schwerverletzt ins Spital.