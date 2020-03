Pkw-Lenker (43) starb bei Crash gegen Baum

Ein 43-Jähriger kam in seinem Heimatbezirk St. Pölten-Land bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmsburg ums Leben.

Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land lenkte am Montag gegen 21.15 Uhr einen Pkw im Gemeindegebiet von Wilhelmsburg auf der L5185 in Fahrtrichtung Weinburg. Er befand sich alleine im Fahrzeug.Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug auf der Freilandstrecke von der Fahrbahn ab, drehte sich und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der 43-Jährige erlitt durch die Wucht des Aufpralls tödliche Kopfverletzungen. Er verstarb an der Unfallstelle.