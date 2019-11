Pkw-Lenker bei Kollision mit Zug schwer verletzt

Auf einem unbeschrankten Bahnübergang kam es Montagmorgen zwischen Prottes und Reyersdorf zu einem Unfall.

Schwerer Verkehrsunfall am Montag gegen 6.15 Uhr früh zwischen Prottes und Reyersdorf im Bezirk Gänserndorf: Aus noch unbekannter Ursache übersetzte ein Pkw-Lenker (37) den unbeschrankten Bahnübergang, als gerade ein Zug heranbrauste.Eine Kollision konnte nicht mehr vermieden werden, der Lokführer (47) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.Der Pkw-Lenker wurde bei dem Crash in seinem Wagen eingeklemmt, musste mit Hilfe des hydraulischen Rettungssatzes von der Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden. Während die Florianis den Pkw zerschnitten, um den 37-Jährigen aus seiner Misere zu befreien, wurde das Opfer von Sanitätern des Roten Kreuzes sowie dem Notarzt betreut.Der Lenker musste aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Spital nach Wien-Meidling geflogen werden.Laut Feuerwehr wurden im Zug keine Fahrgäste verletzt, die Florianis kümmerten sich im Anschluss an die Menschenrettung noch um die Bergung des Fahrzeuges.