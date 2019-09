Pkw-Lenker fuhr Frau (94) am Schutzweg um

94-jährige Fußgängerin wurde auf Schutzweg von Pkw erfasst: Sie musste verletzt ins Spital. Bild: iStock (Symbol)

Auf einem Schutzweg in Gloggnitz hat ein 72 Jahre alter Pkw-Lenker Montagmittag eine 94-jährige Fußgängerin erfasst.

Auf einem Schutzweg in Gloggnitz in seinem Heimatbezirk Neunkirchen erfasste ein 72-jähriger Pkw-Lenker Montagmittag eine 94-jährige Fußgängerin. Im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Wiener Straße/Bahnhofstraße kam es zur Kollision des Pkw und der 94-jährigen Frau aus dem Bezirk Neunkirchen, die gerade über den Zebrastreifen ging.



Die Seniorin war nach Polizeiangaben gegen die Windschutzscheibe des Wagens geprallt und landete danach auf der Fahrbahn. Die Frau wurde mit Verletzungen in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.