PKW-Lenker (35) prallt gegen Garage und stirbt

Tödlicher Unfall im Hausruckviertel: Am Freitagabend ist ein 35-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen eine Garage geprallt. Der Mann verstarb wenig später im Krankenhaus.

Retter kannten Mann

Am Freitagabend ist in Timelkam (Bez. Vöcklabruck) ein Pkw-Fahrer tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr.Laut Polizei war der Lenker auf der Ungenacher Landesstraße unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Timelkam rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mann touchierte einen Baum und prallte danach mit enormer Wucht gegen eine Garage.Der 35-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem völlig verformten Auto befreit werden. Der Verunglückte wurde in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.Für die Feuerwehr war es ein besonders belastender Einsatz, da vielen den verunglückten Mann aus dem Nachbarort Zell am Pettenfirst kannten.