Pkw-Lenker rammte Frau und zwei geparkte Wagen

Schwerer Unfall in Wimpassing (Neunkirchen) am Samstag: Ein Autolenker knallte gegen zwei geparkte Pkw, erfasste dann eine Fußgängerin.

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Samstag in Wimpassing: Ein Lenker kam auf der B17 mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, krachte gegen zwei geparkte Wagen und rammte dann noch eine Fußgängerin.Die Frau wurde zu Boden geschleudert und blieb schwer verletzt am Asphalt liegen. Das Opfer wurde mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 3 ins Landesklinikum Wr. Neustadt gebracht. Die Feuerwehr räumte noch die Unfallstelle, die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache laufen.