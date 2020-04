Pkw-Lenker sperrte sich im Kofferraum ein

Versehentlich sperrte sich ein deutscher Autofahrer im eigenen Kofferraum ein. Der Mann, der wegen der Corona-Pandemie, kein Zimmer bekam, konnte erst nach Stunden befreit werden.

Kurioser Zwischenfall in Deutschland. Auf dem Weg von Würzburg nach Rostock sperrte sich ein Pkw-Lenker bei einer Pause in Erfurt versehentlich im Kofferraum ein. Der Mann wollte dort schlafen, doch als die Kofferraumklappe zuging, ließ sich die Türe von innen nicht mehr öffnen, sodass der Mann im eigenen Auto gefangen war.Vier Stunden musste der Lenker laut Polizei ausharren. Erst gegen 6.00 Uhr Früh wurde eine Fußgängerin auf die Hilferufe aus dem Auto aufmerksam. die von ihr verständigte Polizei konnte den Mann aus dem Sportwagen befreien. Der Lenker gab an, wegen der Corona-Krise keine Unterkunft gefunden zu haben. Auf diese Weise wollte er sich behelfen.Die Fahrt von Würzburg nach Rostock dauert ungefähr sechs Stunden. Vorausgesetzt man sperrt sich nicht durch ein Missgeschick im eigenen Kofferraum ein.