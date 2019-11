Pkw-Lenkerin (50) stirbt bei Crash mit Lkw

Auf der B137 kam es Donnerstagfrüh zum tödlichen Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Pkw-Lenkerin kam auf die Gegenfahrbahn, krachte in einen Lkw. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Lkw-Lenker leicht verletzt

Drama auf der B137 Innviertler Straße in Krenglbach bei Wels. Kurz nach fünf Uhr früh fuhr eine 50-Jährige aus dem Bezirk Eferding mit ihrem Pkw aus Richtung Wallern kommend in Fahrtrichtung Wels. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Frau mit ihrem Fahrzeug plötzlich auf die Gegenfahrbahn.Sie kracht in einen entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 47-Jährigen aus Linz. Aufgrund der Wucht des Anpralls wurde der Pkw der Frau wurde auf ein angrenzendes Grundstück geschleudert.Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Lenker wurde leicht verletzt ins Klinikum Wels gebracht.Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und übernahm die Fahrzeugbergung. Die B137 war für die Dauer des Einsatzes erschwert befahrbar.