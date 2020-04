PKW rast mit 109 Sachen durch Meidlinger 30erZone

Um 79 km/h zu schnell raste am Karfreitag ein Lenker durch die Ruckergasse in Meidling. Nun droht der Verlust des Führerscheins.

Schneller als der Osterhase und vor allem als die Polizei erlaubt: Mit 109 km/h heizte am Karfreitag ein Lenker durch die Tempo 30-Zone in der Ruckergasse in Meidling.Dabei kam er in den früheren Morgenstunden, kurz vor 6.45 Uhr, auch an einem Radar-Standgerät vorbei, der den "Bleifuß" blitzte. Die Messung ergab eine Geschwindigkeitsübertretung von 79 km/h. Dem Lenker oder der Lenkerin droht nun ein Führerscheinentzugsverfahren.