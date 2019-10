Pkw stand am Drosser Berg lichterloh in Flammen

Spektakulärer Einsatz für die Feuerwehr Stratzing im Kremstal.

Spektakuläre Szenen am Dienstag gegen 16.30 Uhr nachmittags am Drosser Berg nördlich von Krems: Auf einer Kreuzung zu einer Forststraße ging plötzlich ein Pkw in Flammen auf.Beim Eintreffen der Feuerwehren Stratzing, Dross, Lengenfeld und Senftenberg vor Ort, stand der Wagen bereits in Vollbrand.Die Helfer rüsteten sich mit Atemschutzgeräten aus und löschten die Flammen, anschließend wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, ob auch wirklich alle Glutnester abgelöscht werden konnten.Die Kameraden aus Lengenfeld schleppten das Auto ab, verletzt wurde niemand.