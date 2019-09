Pkw übersieht Motorrad: 24-jähriger Steirer verletzt

Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Motorradfahrer ins LKH Hochsteiermark - Bruck an der Mur eingeliefert.

Montagfrüh kollidierte in Donawitz (Steiermark) eine 23-jährige Autofahrerin mit einem 24-jährigen Motorradlenker.

Gegen 7 Uhr war eine 23-jährige Leobenerin mit ihrem Pkw auf der Pestalozzistraße in Donawitz (Obersteiermark) unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Kerpelystraße dürfte sie einen 24-jährigen Motorradfahrer übersehen haben und kollidierte mit diesem. Der 24-jährige Leobener kam zu Sturz und wurde schwer verletzt.Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte ins Landeskrankenhaus Bruck an der Mur eingeliefert. Die 23-jährige Autolenkerin blieb unverletzt.