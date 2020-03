Pkw und Lkw kollidierten: Autofahrerin sofort tot

Bei Schönkirchen-Reyersdorf (Bezirk Gänserndorf) kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall: Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.

Bei Schönkirchen-Reyersdorf (Bezirk Gänserndorf) ist es am Mittwochvormittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 68-Jährige geriet laut Polizei auf der L12 mit ihrem Pkw in den Gegenverkehrsbereich und kollidierte frontal mit einem Lkw. Die Frau wurde durch die Feuerwehr aus dem Wagen geborgen und erlag noch an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen.Der 34-jährige Lenker des Lastwagens verließ das Fahrzeug selbstständig. Er wurde mit Verletzungen in das Landesklinikum Mistelbach gebracht.