Pkws krachten in Wien-Favoriten gegeneinander

Aus unbekannter Ursache kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Die Berufsfeuerwehr musste zum Unfallort ausrücken.

Zu einem Unfall mit zwei Pkws kam es am Dienstagvormittag gegen 8.30 Uhr in der Favoritenstraße, Kreuzung Gellertgasse, in Wien-Favoriten. Laut Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Wien sind zwei Fahrzeuge miteinander gecrasht, wobei auch ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde.Alle Autos wurden mit Muskelkraft und Transportrollern von den Einsatzkräften von der Straße gebracht. Auch Öl und andere ausgetretene Flüssigkeiten konnte die Feuerwehr entfernen.