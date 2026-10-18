i Besenbürsten Makro mit Schmutz pixabay.com Genialer Haushalts-Trick Plastikbeutel am Besen macht Fegen leichter Haare, Fussel und feiner Staub bleiben beim Fegen oft am Besen kleben. Ein simpler Trick mit einem Plastiksackerl soll das Problem lösen. Von Technik Heute 18.10.2026, 20:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer kennt es nicht: Nach dem Fegen hängen Haare, Fussel und feiner Staub in den Borsten des Besens fest. Die Reinigung wird zur mühsamen Angelegenheit. Doch es gibt einen einfachen Haushaltstrick, der das Problem lösen soll.

Die Lösung liegt in einem simplen Plastiksackerl. Bevor du den Besen in die Hand nimmst, ziehst du einfach eine Plastiktüte über die Borsten und befestigst die Henkel oder Enden am Besenstiel.

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Der Trick basiert auf statischer Elektrizität, heißt es auf chip.de. Kunststoff kann durch Reibung eine statische Ladung entwickeln. Dadurch werden leichte Partikel wie Haare, Fussel und Staub eher angezogen.

So funktioniert der Besen-Trick

Die Plastiktüte bildet dabei eine zusätzliche Oberfläche und verhindert teilweise, dass sich der Schmutz direkt in den Borsten verfängt. Auch wird verhindert, dass der Staub beim Fegen wieder verteilt wird.

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Wichtig zu wissen: Die Plastiktüte ersetzt keine gründliche Reinigung des Besens. Sie macht aber das tägliche Fegen deutlich einfacher und der Besen bleibt länger sauber.