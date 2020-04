Platsch! So bereit sind Bäder für Saisonstart

Es ist eine der wichtigsten Corona-Fragen: Fällt die Badesaison heuer ins Wasser oder öffnen unsere Bäder? "Heute" hörte sich um, wie bereit die verschiedenen Freibäder sind.

Ein Blick auf den Kalender verrät: In wenigen Tagen würden viele Freibäder in Österreich aufsperren. Doch die Coronapandemie hat unser Leben auf den Kopf gestellt - neben Schule, Wirtschaft und Arbeit ist die Freizeit und Badesaison für viele Österreicher besonders wichtig, zumal wir uns Fernreisen heuer nur aufzeichnen werden können." machte einen Querschnitt durch die österreichische Freibäderlandschaft und sprach mit den Verantwortlichen:: "Die Becken sind voll. Wir könnten das Akademiebad binnen weniger Tage hochfahren und öffnen. Jetzt müssen wir warten, bis wir das OK bekommen", zeigt sich Wiener Neustadts Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz optimistisch.: "Wir alle hoffen natürlich auf eine Badesaison. Doch nur für August sperren wir sicher nicht auf. Wenn das Bad heuer nur im Juli, August in Betrieb wäre und zudem vermutlich eine Höchstgäste-Anzahl festgelegt werden würde, dann würden wir zwar einen ordentlichen Verlust einfahren, diesen aber in Kauf nehmen - eben damit die Menschen im nördlichen Weinviertel ihr Freibad haben", sagt Neusiedls Bürgermeister Andreas Keller.: Ganz ähnlich offenbart sich die Situation in der Stiftstadt Melk. "Wir haben derzeit in den Becken noch Winter-Chemikalien. Wenn das OK der Regierung kommt, dann brauchen wir auch noch rund drei Wochen, bis wir das Wachaubad öffnen können", berichtet der zuständige Stadtrat Anton Linsberger.: Auch in der Bundeshauptstadt würden jetzt mit Anfang Mai die Freibäder ihre Pforten öffnen. "Mehr Infos dazu gibt es im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag", so Martin Kontinsky von der MA44 am Montagvormittag.: Auch in der Steiermark heißt es derzeit: "Bitte warten". Wolfgang Egger, vom Freibad Knittelfeld, sagt: "Wir hängen in der Luft. Sobald wir das OK haben, könnten wir binnen 14 Tage aufsperren, wenn alles glatt läuft. Denn wir sind da auch von der Wassertechnik abhängig. Die Frage lautet dann: Können die gewarteten Geräte schnell genug geliefert werden?": Auch in Tirol drückt die Unwissenheit aufs Gemüt. "Wir haben die Badesaison 2020 bereits gänzlich abgesagt", so eine Sprecherin des Freibades Fieberbrunn.