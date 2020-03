Plattform sammelt heimische Onlineangebote

Geschlossene Geschäfte stellen die heimische Wirtschaft vor Probleme, die Wirtschaftsagentur "ecoplus" hat deshalb online Plattformen gesammelt, bei denen man regional einkaufen kann.

Während viele Geschäfte geschlossen bleiben müssen, findet das Online-Shopping starken Zulauf. Viel Geld geht dabei aber ins Ausland. Die Wirtschaftsagentur "ecoplus" will das verhindern. "Eines unserer dringlichsten Anliegen ist es, dass die Wertschöpfung bei uns im Land bleibt und unsere niederösterreichischen Unternehmen und die Arbeitsplätze erhalten bleiben", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.Daher sei es wichtig, dass der heimische Handel auch in der aktuellen Situation die Kunden gut mit hochwertigen Produkten aus Niederösterreich versorgen könne. Hier seien kreative Ideen der Betriebe gefragt. "Im Rahmen unserer Wirtschaftsagentur ecoplus bieten wir ab sofort eine Übersicht über das bestehende Angebot", sagt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger."Eine Stärke, die uns in Niederösterreich ganz besonders auszeichnet, ist unser Zusammenhalt und die Solidarität unter den Menschen – das zeigt sich besonders in schwierigen Zeiten wie jetzt. Zusammenhalt in der Krise heißt auch, bei notwendigen Einkäufen an die Händler von Nebenan zu denken. Hier gibt es bereits zahlreiche Online-Angebote unserer heimischen Wirtschaft und ich ersuche alle Niederösterreicher, diese auch zu nutzen – damit diese wichtigen Nahversorger auch nach Corona weiter existieren können", so Johanna Mikl-Leitner.Diese Liste steht erst am Beginn. Niederösterreichische Unternehmen, die mit ihren online-Angeboten noch nicht vertreten wird, ersuchen wir um Zusendung ihrer Daten (Firmenname, Ort, Branche, Link) unter: online-handel@ecoplus.at"In dieser für uns alle völlig neuartigen Situation geht es darum zusammenzuhalten und gemeinsam dafür zu sorgen, dass auch unsere Wirtschaft diese Krise so gut wie möglich übersteht. Wirtschaft bedeutet Arbeitsplätze und Wohlstand und damit auch ein Stück weit soziale Sicherheit", sagt ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki.