Plötzlich stand ein Lkw auf der Beton-Leitschiene

Schwerer Unfall Mittwochabend auf der A1 bei Ohlsdorf: Ein Lastwagen kam von der Fahrbahn ab, blieb auf der Betonleitschiene hängen.

Lenker ins Spital geflogen

Mit dem linken Vorderreifen und einem Teil der Fahrerkabine ragte der Schwertransporter in die andere Fahrspur in Fahrtrichtung Salzburg.Kurz nach 17 Uhr krachte der Lastwagen auf der Westautobahn A1 bei Ohlsdorf (Bez. Gmunden) gegen die Betonleitschiene, kam nach rund 150 Meter in Schieflage zum Stehen.Laut Polizei führten gesundheitliche Probleme des Lenkers (61) zu dem Crash. Der Fahrer aus dem Bezirk Amstetten (NÖ) hatte die Kontrolle über den Lkw verloren, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Leitschiene.Den Einsatzkräften gelang es rasch den Mann aus der Fahrerkabine zu befreien. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus nach Vöcklabruck geflogen.Die Westautobahn war in Fahrtrichtung Wien zwischen Regau und Laakirchen-West für die Dauer der Hubschrauberlandung gesperrt und längere Zeit nur einspurig passierbar. Es bildete sich ein rund zehn Kilometer langer Rückstau. Auch dort passierten mehrere kleine Auffahrunfälle.Ein Augenzeuge, der am Abend Richtung Salzburg unterwegs war, und die Unfallstelle passierte, sagte im-Gespräch: "Das hat wild ausgesehen. Ich habe mich richtig erschrocken, als ich den Laster auf der Leitschiene bemerkte."