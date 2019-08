Plus-Size-Model Ashley Graham wird Mama

Auf Instagram verkünden Ashley und ihr Mann Justin Ervin die frohe Botschaft.

Als erstes Übergrößen-Model in der Swimsuit-Ausgabe der "Sports Illustrated" schrieb Ashley Graham (31) vor drei Jahren Geschichte. Nun freut sie sich über ein bahnbrechendes Ereignis in ihrem Privatleben.Via Instagram gaben Graham und ihr Ehemann, der Regisseur Justin Ervin, bekannt, dass sie Nachwuchs erwarten. "Überraschung!" rufen die beiden in die Kamera, dann streicht der werdende Papa seiner Frau über den Babybauch.Etwas ausführlicher äußerte sich Justin in einem weiteren Insta-Beitrag. "An meine ewige Liebe und tägliche Muse. Schönen Jahrestag, Ashley Graham. Diese neun Jahre haben sich wie ein ganzes Leben angefühlt. Ich schätze, das liegt daran, dass mein Leben erst richtig gestartet ist, als du Teil davon wurdest. Nun, da wir gemeinsam ein Leben haben, lass uns gemeinsam ein Leben machen. Ich liebe dich, und ich liebe uns. Jeden von uns..."Das Geschlecht des Kindes und den Geburtstermin verrieten die beiden noch nicht.(lfd)