i Oliver Pocher gönnt seiner Ex-Frau Amira ihre Schwangerschaft nicht. Instagram Sticheleien gegen Ex Oliver Pocher lästert: "Amira braucht jeden Cent" Oliver Pocher schießt in einem Podcast scharf gegen Ex-Frau Amira Aly – wegen ihres Werbedeals mit seinem Erzfeind Christian Wolf. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 11:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Podcast von Immo Tommy nimmt der Comedian kein Blatt vor den Mund. Es geht um Amiras Kooperation mit More Nutrition, der Supplement-Marke von Fitness-Influencer Christian Wolf. Ausgerechnet jener Wolf, mit dem sich Pocher seit Jahren öffentlich in den Haaren liegt.

"Sie nimmt das Zeug nicht mal!" – so lautet Pochers Vorwurf an seine Ex-Frau. Er unterstellt Amira, die beworbenen Produkte selbst nie zu konsumieren, und nennt das "totale Kacke". Auch beim Preis wird er deutlich: Bei einem Produkt für rund 30 Euro stecke nur ein Warenwert von etwa 3 Euro drin, der Rest sei Marketing.

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Wie raptastisch.net berichtet, reagiert Pocher auf die Frage, ob ihn Wolfs Wahl seiner Ex als Testimonial gestört habe, gewohnt sarkastisch: "Fantastisch, verdienen ja meine Kinder was damit." Und legt direkt nach: "Amira kann jeden Cent gebrauchen."

Überraschende Wendung am Ende

Dann kommt die Überraschung: Pocher würde nach eigener Aussage sofort mit Christian Wolf ein eigenes Produkt auf den Markt bringen. "Da bin ich flexibel", meint er. Sobald alle daran verdienen könnten, sei das eben die Entertainment-Branche.

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Die gebürtige Österreicherin Amira lebt mittlerweile mit den zwei gemeinsamen Söhnen in Köln, um den Kindern die Nähe zum Vater zu ermöglichen. Ob die ständigen Sticheleien ihres Ex-Mannes dabei helfen, darf bezweifelt werden.