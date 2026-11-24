i Oliver Pocher gönnt seiner Ex-Frau Amira ihre Schwangerschaft nicht. Instagram Pikanter Moment "Komisch!": Pocher spricht über Nackt-Moment mit Amira Beim Geburtstag seines Sohnes traf Olli Pocher auf Ex Amira Aly – und als sie ihr Baby stillte, wusste er nicht mehr, wo er hinschauen sollte. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 14:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Patchwork kann manchmal ganz schön pikant werden. Das musste auch Oliver Pocher (48) feststellen, als er kürzlich den siebten Geburtstag seines Sohnes feierte. Seine Ex-Frau Amira Aly kam mit ihrer neugeborenen Tochter vorbei – und wurde ausgerechnet von ihrem neuen Partner Christian Dueren gebracht.

Da es draußen in Strömen regnete, bot Olli dem neuen Mann seiner Ex kurzerhand an, mit reinzukommen. Das Treffen verlief laut dem Comedian "erstaunlich unemotional". Doch dann wurde es plötzlich doch etwas ungemütlich für ihn.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie RTL.de berichtet, kündigte Amira an, dass sie ihre Tochter stillen müsse. "Dann weißt du ja auch nicht, wo du hingucken sollst", gab Olli zu. Denn immerhin habe er ja "eh schon alles gesehen" – aber eben schon länger nicht mehr.

"Ist das komisch"

"Es ist das erste Mal, seit ich sie wieder nackt sehe. Seit neuneinhalb Monaten", erklärte der 48-Jährige im Podcast "Patchwork Boys". Sein Fazit zu der ungewöhnlichen Situation: "Es ist dann schon ein bisschen – ist das komisch."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Ob Christian Duerens Einladung tatsächlich angenommen hat und wie das ungewöhnliche Familientreffen weitergegangen ist, können Fans in der vollständigen Podcast-Folge erfahren.