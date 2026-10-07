i Polar A360 Fitness-Uhr Smartwatch pixabay.com Gratis-Update für Uhren Polar-Smartwatches kriegen coole neue Funktionen Polar rollt das Update auf OS 6 aus. Es bringt Schlaftrends aufs Handgelenk, eine programmierbare Taste und ein akkuschonendes Ladelimit. Von Technik Heute 07.10.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für alle Polar-Nutzer: Der finnische Hersteller bringt mit der Version 6.0.18 das große Update auf Polar OS 6. Es macht die Smartwatch deutlich eigenständiger - der Griff zum Handy wird seltener nötig.

Besonders praktisch: Sieben-Tage-Trenddiagramme zeigen jetzt direkt auf der Uhr, wie gut du geschlafen hast. Werte wie Nightly Recharge, Schlaf-Charge, nächtliche Herzfrequenz und Atemfrequenz sind auf einen Blick sichtbar.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie inside-digital berichtet, lässt sich die bisherige Lichttaste oben links nun frei belegen. Du kannst ihr verschiedene Funktionen zuweisen - etwa Runde setzen, Taschenlampe oder eine Atemübung. Triathleten können für Schwimmen, Radfahren und Laufen sogar jeweils eine eigene Funktion festlegen.

Akku schonen leicht gemacht

Neu ist auch eine optionale Ladebegrenzung auf 80 Prozent. Das schont den Akku auf Dauer, weil Lithium-Ionen-Akkus schneller altern, wenn sie lange voll geladen bleiben. Die Option findest du unter Einstellungen, Allgemeine Einstellungen, Akku.

Zusätzlich hat Polar die optische Pulsmessung verbessert. Ein neuer Algorithmus soll Aussetzer beim Training, im Schlaf und im Alltag reduzieren.

Diese Modelle profitieren

Den vollen Funktionsumfang erhalten die Vantage- und Grit-X2-Modelle. Bei der Ignite 3 fehlt die frei belegbare Taste, Street X und Ignite 3 bekommen mangels EKG-Sensors kein EKG-Diagramm. Pacer-Nutzer gehen leider leer aus.

Die Bilder des Tages i ?

Das Update ist kostenlos und wird über die Polar-Flow-App oder die Software FlowSync am Computer installiert. Tipp: Die Uhr sollte vorher aufgeladen sein, damit die Installation nicht abbricht.