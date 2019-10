Polen leistet Schützenhilfe für ÖFB in der EM-Quali

Polen besiegt Nordmazedonien nach späten Treffern mit 2:0. Für das ÖFB-Team steht die Tür zur EURO somit weit offen. Polen ist fix dabei.

2:0 in Warschau! Lange mussten die polnischen Fans zittern. Am Ende feierte der Favorit in der EM-Quali einen Heimsieg über Nordmazedonien.Der frisch eingewechselte Przemyslaw Frankowski schoss in Minute 74 das erlösende 1:0. Vier Minuten später sorgte Napoli-Legionär Arkadiusz Milik für die Vorentscheidung.In der Österreich-Gruppe ist Polen Platz eins damit kaum noch zu nehmen. Das Team liegt zwei Spieltage vor dem Ende drei Punkte vor Österreich, wäre aufgrund des positiven direkten Duells bei Punktegleichheit vorne.Österreich wäre mit Gruppenplatz zwei aber ebenfalls fix für die EURO 2020 qualifiziert. Durch den 1:0-Sieg in Slowenien hat das ÖFB-Team fünf Punkte Vorsrpung auf Nordmazedonien und Slowenien. Somit reicht im vorletzten Spiel bereits ein Remis gegen Nordmazedonien für die fixe Qualifikation.