Polit-Solidarität mit Herzogin Meghan

72 weibliche Parlamentsabgeordnete sicherten in einem offenen Brief Herzogin Meghan im Kampf gegen Boulevardmedien volle Solidarität zu.

Attacken in Medien

In dem Schreiben heißt es: "Als weibliche Abgeordnete aller politischen Richtungen möchten wir Ihnen unsere Solidarität ausdrücken, indem wir uns gegen die oft geschmacklose und irreführende Natur der Geschichten wenden, die in einigen unserer nationalen Zeitungen über Sie, Ihren Charakter und Ihre Familie gedruckt werden."Hintergrund: Harry und Meghan beschwerten sich über Attacken in den Medien und klagten die "Mail on Sunday", weil sie einen Brief von Meghan an ihren Vater Thomas abgedruckt hatte.