Politiker findet Tresor: Das machte er damit

Beim Müllsammeln an der Traun fand der oö. Neos-Politiker Lorenz Potocnik einen Tresor. Das hat er dann damit gemacht …

Er habe das eigentlich schon immer gemacht, erzählt der Linzer Neos-Politiker Lorenz Potocnik. Nämlich: Das Müllsammeln am Donau- oder Traunufer.Samstagnachmittag hat er es dann wieder getan. Und machte in der Lunzerstraße beim Fernheizkraftwerk einen spannenden Müllfund in der Traun. Nämlich einen Tresor.Fotos davon postete er auf Facebook:Und schrieb auf Facebook dazu, dass er den Tresor liegen gelassen hat. Lange blieb er da aber nicht. Weil sich die Polizei nicht nur für das Facebook-Posting, sondern natürlich auch für den Tresor interessierte (da er wahrscheinlich von einem Einbruch stammt).Potocnik hat die Polizei zum Fundort hingelotst. "Die Beamten haben die Tresor abgeholt", so der Neos-Politiker zu "Heute".Übrigens: Neben dem Tresor fand er noch eine Handkasse – und generell viel Müll. Exakt 34 Dosen (da hat er nachgezählt) waren es auf 500 Metern Uferlänge.Und nachdem er das Müllsammeln, wie eingangs erwähnt, schon länger macht, weiß er auch: "Der Müll hat in den vergangenen 15 Jahren gewaltig zugenommen."Deshalb hat er jetzt vor, mit anderen Linzern Aufräumaktionen zu starten. Damit Uferbereich und Grünfläche wieder müllfrei werden. Und: "Falls mir 2021 der Sprung in die Stadtregierung gelingt, werde ich mich professionell darum kümmern", kündigt er an.