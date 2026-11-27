i Ontario-Premier Doug Ford: ""Wenn jemand mit Waffe und Messer durch meine Tür kommt und losschießt, blase ich ihn direkt durch die Eingangstür." REUTERS/Carlos Osorio Kanada-Premier provoziert Politiker ruft dazu auf, Einbrecher "wegzublasen" Ontarios Premierminister Doug Ford fordert seine Bürger auf, Einbrecher mit Waffen, Messern und Baseballschlägern zu bekämpfen. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 09:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der kanadische Provinz-Premier Doug Ford hat mit drastischen Aussagen für Aufregung gesorgt.

Er würde nicht zögern, einen Einbrecher zu erschießen, erklärte er vor Reportern. Und forderte die Bürger Ontarios auf, ihre legalen Waffen, Messer und Baseballschläger zur Verteidigung ihrer Familien einzusetzen.

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"Ich ermutige die Leute, jedes Werkzeug zu nutzen, das sie haben, um zurückzuschlagen", sagte Ford. "Nicht verstecken, sondern zurückkämpfen."

Besonders drastisch: "Wenn jemand mit Waffe und Messer durch meine Tür kommt und losschießt, blase ich ihn direkt durch die Eingangstür. Er wird aussehen wie Schweizer Käse, wenn er fertig ist."

Wie die New York Post berichtet, sind Einbrüche in Toronto 2024 auf ein 10-Jahres-Hoch gestiegen. Ford kündigte an, seinen Generalstaatsanwalt anzuweisen, die sogenannte Castle Doctrine zu prüfen - ein US-amerikanisches Gesetz, das tödliche Notwehr gegen Eindringlinge erlaubt.

Kritik von Polizei und Opposition

Die Polizei von Toronto reagierte zurückhaltend. "Ich würde die Leute ermutigen, 911 anzurufen und zu sagen, was passiert", erwähnte Detective Sergeant Alan Bartlett. Auch Oppositionspolitiker kritisierten Ford scharf.

NDP-Chefin Marit Stiles nannte Fords Aussagen "ungeheuerlich". "Statt zu sagen, ihr seid alle auf euch gestellt, schützt euch selbst, könnte er etwas gegen die überladenen Gerichte tun, die Kriminelle zu früh freilassen", so Stiles.

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Grünen-Chef Mike Schreiner bezeichnete Fords Rhetorik als "unglaublich gefährlich". "Ich würde 911 anrufen und die Polizei ihre Arbeit machen lassen", sagte er. "Es ist gefährlich, Leuten zu suggerieren, dass sie andere Menschen erschießen sollen."