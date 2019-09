Polizei blitzte rund um die NÖ Rallye 282 Raser

Am Wochenende fand in den Bezirken Melk, Krems und Zwettl die Niederösterreich Rallye statt. Auf viele Besucher und Teilnehmer wartet unliebsame Post.

Hunderte Fans zog es am Wochenende zur Niederösterreich Rallye in den Westen des Landes. Mit der Vermutung, dass nicht alle von ihnen strikte Befürworter von Tempolimits sind, schaute auch die Polizei am Samstag beim Rennspektakel vorbei. Die Ausbeute war beträchtlich.Von den Polizisten wurden rund um die Veranstaltung entlang der B216 in Streitwiesen und Pöggstall insgesamt 282 Übertretungen der Fahrgeschwindigkeit gemessen. Darunter befanden sich auch 45 Teilnehmer der Rallye, welche die Fahrgeschwindigkeit auf den öffentlichen Verkehrsflächen zwischen den Sonderprüfungen nicht einhielten.Dabei wurde ein steirischer Rallyeteilnehmer außerhalb der Sonderprüfung im Ortsgebiet von Streitwiesen mit 105 km/h und ein ungarischer Rallyeteilnehmer mit 91 km/h gemessen. Alle geblitzten Lenker werden der Bezirkshauptmannschaft Melk zur Anzeige gebracht.Während der Sonderprüfungen war übrigens Hermann Neubauer am schnellsten. Er konnte sich auf dem schwierigen, verregneten Kurs vor Julian Wagner und dem Deutschen Maximilian Koch behaupten. In der ORM2WD-Klasse war Staatsmeister Luca Waldherr nicht zu schlagen, Daniel Mayer wurde in seiner erst dritten Rallye Zweiter.