Polizei entdeckte nach Brand Cannabis-Plantage

Es war ein Tag zum Vergessen für einen 57-Jährigen aus dem Innviertel. Zuerst brannte es in seinem Haus und dann entdeckte die Polizei auch noch seine Drogen.

Und dann kam die Polizei ins Haus

Der 56-Jährige aus dem Bezirk Schärding rauchte am Sonntag gegen 9.30 Uhr in seinem Wohn- und Schlafzimmer im Bezirk Schärding eine Zigarette. Dabei schlief er nach eigenen Angaben ein. Das Problem: Sein Bett geriet durch die brennende Zigarette in Brand.Der Mann wurde aber durch die Rauchentwicklung munter und konnte sich aus eigener Kraft aus dem Wohnhaus retten. Er versuchte noch vergeblich den Brand selbst zu löschen, ein Nachbar verständigte schließlich die Einsatzkräfte.Die Feuerwehr Matzing konnte den Brand löschen, der 56-Jährige wurde ins Krankenhaus Schärding eingeliefert. Der Wohnraum wurde durch das Feuer total zerstört.Doch dann kamen andere Probleme hinzu: Im Zuge der Brandbekämpfung und den polizeilichen Ermittlungen fanden die Polizisten nämlich im Nebengebäude des Wohnhauses eine professionelle Cannabis-Indoor-Plantage vor.Aus diesem Grund ordnete die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis eine Hausdurchsuchung an, bei der zwei sogenannte "Grow Zelte" mit technischem Equipment und 41 aufgezüchteten und bereits in der Blüte stehenden Cannabispflanzen sichergestellt wurden.Ebenso wurden 97 Gramm bereits abgeerntetes Marihuana von einer vergangenen Aufzucht beschlagnahmt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen gestand der Beschuldigte laut Polizei, dass ein Teil des gewonnenen Marihuanas für den Weiterverkauf bestimmt gewesen wäre.