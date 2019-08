Vor 1 h Gleich drei Mal Brandalarm: Polizei ermittelt in Angern

In der Nacht auf den 3. August kam es zu drei kleinen Bränden in Angern (Gänserndorf): Einen größeren Scheunenbrand verhinderten zufällig drei Damen.

In der Nacht auf den 3. August hielten mehrere kleine Brände die Feuerwehr in Angern (Gänserndorf) auf Trab. Beim Volksfest des FC Angern am Sportplatz hielten drei Mann mit dem Rüstlöschfahrzeug Brandsicherheitswache.



Plötzlich heulte um 21.34 Uhr erstmals die Sirene: "Brand eines Altpapierbehälters in der Bahnstraße", lautete die Alarmierung. Den zweiten Sirenenalarm in dieser Nacht gab es um 22.42 Uhr. Diesmal brannte wieder ein Altpapierbehälter, nun in der Kirchengasse.



Den dritten Brandalarm gab es um 0.47 Uhr: "Wären nicht einige Personen, die in der Schulgasse wohnen, vom Fest heimgekommen, wäre der Brandbeginn an einem Stadel mit landwirtschaftlichen Gerätschaften unbemerkt geblieben, und der Schaden hätte ein ungeheures Ausmaß angenommen", heißt es seitens der örtlichen Feuerwehr.



Eine der anwesenden Damen handelte kurz entschlossen und organisierte mit einem Gartenschlauch auf einem Nachbargrundstück einen Löschangriff, während ihre Schwägerin über den Notruf 122 Hilfe holte. Aufgrund der Anfangslage war der gesamte Unterabschnitt (Angern, Mannersdorf, Ollersdorf, Stillfried-Grub) und die Feuerwehren Zwerndorf und Weikendorf alarmiert worden. Insgesamt wurden 85 Feuerwehrmitglieder aus dem Schlaf gerissen.



Glücklicherweise konnte der Scheunenbrand durch das beherzte Eingreifen der drei Damen, Heidi, Sylvia und Martina, sowie das rasche Eintreffen der Feuerwehr, im Keim erstickt werden. Die zur Unterstützung alarmierten Feuerwehren konnten aufgrund einer entsprechenden Funknachricht rasch wieder einrücken.



Auf "Heute"-Anfrage heißt es seitens der Exekutive, dass die Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung aufgenommen wurden.



(wes)