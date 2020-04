Polizei fasst langjährigen Tank-Betrüger

Nach mehreren Jahren an Ermittlungsarbeit ist die Wiener Polizei einem 61-Jährigen auf die Schliche gekommen.

Ein 61-jähriger Wiener soll seit dem Jahr 2015 mindestens acht Auto-Kennzeichen entfremdet und damit mehrmals Tankbetrug in Österreich und Deutschland begangen haben.Nach jahrelangen Ermittlungen ist es nun Beamten der Polizeiinspektion Linzer Straße (Wien-Penzing) gelungen, den Verdächtigen zu fassen. Er soll für die Taten immer dasselbe Auto benutzt und einfach die Nummernschilder ausgetauscht haben.Vorerst zeigte sich der 61-Jährige nicht geständig, versuchte auch die Beamten verbal an der Amtshandlung zu hindern. Im Zuge einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler die entfremdeten Kennzeichen in einem Versteck im Kleiderschrank und stellten sie sicher.Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.