Polizei hatte bei Van-Gogh-Dieben keine Chance

Spektakulärer Kunstdiebstahl: Der Museumsdirektor ist "extrem angepisst", die Polizei hatte keine Chance, der geliehene Van Gogh ist weg.

In der Nacht von Sonntag auf Montag rissen sich unbekannte Kunstdiebe einen Van Gogh unter den Nagel. Gegen 3.15 Uhr in der Früh kamen die Diebe durch die große gläserne Vordertür des Museum Singer Laren, rund 30 Kilometer von Amsterdam, wie die " NLTimes " berichtet. Sie schnappten sich das Gemälde "Der Pfarrgarten", das Vincent van Gogh 1884 gemalt hat.Der Alarm löste zwar aus, aber bis die Polizei kam, waren die Verbrecher bereits über alle Berge. Das Singer Laren Museum war wegen des Coronavirus bereits einige Zeit geschlossen."Ich bin extrem angepisst, dass das passiert ist. Das ist ein schwerer Schlag", kommentierte Museumsdirektor Jan Rudoph de Lorm den Einbruch. "Es ist eine extrem schwierige Situation, vor allem in diesen Zeiten."Das Bild, das den Niederlanden als "De Lentetuin" bekannt war, war eine Leihgabe des Groninger Museums. Die wirklichen Opfer sind die Niederländer, meldete sich auch der Direktor des Groninger Museums, Andreas Blühm, zu Wort.Die Polizei befragte am Tag nach dem Einbruch Anrainer, viel wird über die laufenden Ermittlungen aber nicht verraten."Der Pfarrgarten" wird laut lokalen Medien auf einen Wert zwischen einer und sechs Millionen Euro geschätzt.