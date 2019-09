Polizei-Heli holt verirrten Wanderer von der Rax

Bild: Bergrettung Reichenau

Aufwändiger Einsatz, nachdem ein Wiener beim Abstieg vom Habsburghaus über den Kaisersteig die Orientierung verloren hatte.

Unangenehmer Zwischenfall für einen 67-jährigen Wiener, der im Raxgebiet wandern war: Der Mann ging am Donnerstag zum Habsburghaus, einer Alpenvereinshütte am Grieskogel in 1.785 Metern Höhe, beim Abstieg über den Kaisersteig Richtung Hinternasswald verirrte sich der Pensionist aber, kam vom Weg ab und wusste nicht mehr, wo er hingehen soll.



Die Bergrettung Reichenau sowie die Alpinpolizei wurden alarmiert, mit der "Libelle" – dem Hubschrauber des Innenministeriums – konnte man den Mann nach einem Suchflug schließlich orten.



"Der Wiener wurde vom Hubschrauber ins Tal geflogen und im Anschluss daran von der Bergrettung Reichenau mit dem Einsatzfahrzeug nach Nasswald geführt", berichtet die Bergrettung.



(nit)