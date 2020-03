Polizei jagte Einbrecher mit Helikopter und Hunden

Szenen wie aus einem Action-Film: Donnerstagabend jagte die Polizei im Bezirk Vöcklabruck ein Einbrecher Trio mit Polizeihunden und Helikopter. Die Täter konnten dennoch entkommen.

Die drei bislang unbekannten Täter schlugen Donnerstag, gegen 20 Uhr, in einem Einfamilienhaus in Lenzing (Bez. Vöcklabruck) eine Terrassentür (bestehend aus Glas) ein, gelangten so ins Haus.Im Inneren durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen und wurden schließlich auch fündig. In einem Kasten wurde ein Safe gefunden, den die Einbrecher mit aller Gewalt herausrissen und dann aufbrachen.Es gelang ihnen noch, im Tresor aufbewahrtes Bargeld (auch Münzen) mitzunehmen, ehe sie von den heimkommenden Hausbewohner überrascht wurden. Die Täter flohen mit dem Auto.Eine Fahndung wurde eingeleitet. Eine Polizeistreife bemerkte das Fluchtauto samt Diebe wenig später auch, versuchte die Täter zum Anhalten zu bringen.Doch ohne Erfolg, sie fuhren einfach weiter. Im Ortsgebiet von Seewalchen am Attersee wurde die Bande dann aber unfreiwillig gestoppt. Weil der Fahrer einen Unfall baute, mussten sie ihre Flucht zu Fuß fortführen.Die Diebe wurden schließlich in einem nahegelegenen Waldstück vermutet. Mit Diensthunden und dem Polizeihubschrauber "Libelle" wurde zwischen Bäumen nach ihnen gesucht.Trotz mehrstündiger Suche konnten die Täter nicht gefasst werden. Von der Beute fehlt noch jede Spur.