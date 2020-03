19.03.2020 12:38 Polizei klärt Identität von Porsche-Opfer in München

Die Beamten haben den Toten identifizieren können. Bild: picturedesk.com/APA - Symbolbild

Am Mittwochmorgen ist in München eine Leiche in einem Auto gefunden worden. Mittlerweile ist die Identität des Mannes bekannt. Die Mordkommission ermittelt.