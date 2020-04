Polizei konnte Einbruch in Wien-Döbling verhindern

Vier Männer sollen laut Polizei einen Einbruch in Wien-Döbling geplant haben. Sie hatten Einbruchswerkzeug im Auto, das Quartett ist in Haft.

Einer Polizeistreife fielen in der Döblinger Hauptstraße in Wien zwei nervöse Männer neben einem Auto auf. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten noch zwei weitere Personen im Auto. Rasch wurde herausgefunden, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Die vier Männer (20, 27, 28, 36 Jahre) aus Serbien und Tschechien verstrickten sich im Zuge der Befragung in Widersprüche.Bei einer anschließenden Durchsuchung des Autos wurde Einbruchswerkzeug gefunden. Im Navigationsgerät war die Döblinger Hauptstraße als Zieladresse eingegeben, über den Aufenthaltsgrund an dieser Örtlichkeit machten die Männerebenfalls widersprüchliche Angaben. Wegen des dringenden Verdachts eines vorbereiteten Einbruchversuchswurden die vier Männer vorläufig festgenommen, eine Tatabsicht wird jedoch von allen vier bestritten.Nun wird ermittelt, ob die Männer mit in der Vergangenheit liegenden, ungeklärten Einbrüchen in Zusammenhang stehen.