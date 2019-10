Über 500 E-Scooter-Fahrer in Wien angezeigt

In nicht einmal einem Jahr musste die Polizei 1600-mal wegen E-Scootern eingreifen.

Am Freitag findet eine Besprechung zwischen MA 65 (Rechtliche Angelegenheiten) und den zehn in Wien akkreditierten E-Roller-Anbietern statt. Dabei wird es um die Ergebnisse der Scooter-Evaluierung gehen, an der den Sommer über gearbeitet wurde. Aktuell sind 8.892 E-Roller aller 10 Anbieter genehmigt.Im Zeitraum Oktober 2018 bis August 2019 wurden seitens der Polizei 1.559 Amtshandlungen in Bezug auf E-Scooter registriert. Im Detail ergibt sich daraus folgende Übersicht:549 Strafzettel (insb. wegen Missachtung Rotlicht, Telefonieren beim Lenken, Befahren des Gehsteigs, Verstöße gegen Fahrradverordnung)513 Anzeigen (davon 103 alkoholisiertes Fahren, sechs Mal Fahren unter Drogeneinfluss, die übrigen 404 Anzeigen wurden wegen Missachtung von Rotlicht, Telefonieren beim Lenken, Befahren des Gehsteigs, Verstöße gegen Fahrradverordnung gelegt)398 Abmahnungen (bei geringfügigen Verwaltungsübertretungen)60 Verkehrsunfälle mit PersonenschadenSieben Verkehrsunfälle mit Sachschaden32 sonstige Interventionen (z. B. Befahren einer Grünanlage)2019 gingen 1.015 Beschwerden bei der Stadt Wien ein.In über 300 Beschwerdefällen war ein umgehendes Einschreiten erforderlich, das heißt es erfolgte eine Kontrolle durch die Mitarbeiter des Stadtservice Wien und es wurden die Betreiber zur umgehenden Entfernung der E-Scooter aufgefordert. Dabei handelt es sich beispielhaft um folgende Fälle: Abstellen des E-Scooters auf dem taktilen Blindenleitsystem, im Bereich von Schutzwegen, Abstellen im Haltestellenbereich sowie auf Gehsteigen die schmäler als 2,5 Meter sind.Die Auswertung der eingelangten Beschwerden, Beanstandungen und sonstigen Informationen hat ergeben, dass die Hauptprobleme einerseits auf behinderndes Parken am Gehsteig und andererseits auf die Ballung der angebotenen Leih-E-Scooter im innerstädtischen Raum zurückzuführen sind.