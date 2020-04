Betrunkene Familie geht in Wien auf Polizisten los

Gefährlicher Einsatz in Wien-Floridsdorf: Drei Betrunkene pöbelten Polizisten an. Auch am Gürtel gab es Probleme mit einen aggressiven Verdächtigen.

Eine Wienerin (19) betrank sich in der Nacht auf Dienstag mit ihrer Familie in einer Wohnung in der Justgasse in Wien-Floridsdorf. Nachbarn riefen um 5.30 Uhr früh die Polizei. Als die Beamten an die Türe klopften, gefiel das der Frau und den beiden Männern gar nicht. Das Trio verhielt sich aggressiv und schimpfte lautstark in Richtung der Beamten. Die Polizei musste die drei Familienmitglieder festnehmen, danach setzte es Anzeigen.Auch am Währinger Gürtel in Wien-Währing waren Beamte mit einem aggressiven Verdächtigen konfrontiert. Im Zuge einer Personskontrolle attackierte ein 17-Jähriger die einschreitenden Polizisten. Der mutmaßliche Dealer wurde festgenommen, in seinem Rucksack wurden Ecstasy-Tabletten gefunden.