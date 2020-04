Polizei rettete verirrtes Hündchen von der Straße

In Hainburg lief eine Chihuahua-Hündin ziellos auf der Bundesstraße umher, die Polizei konnte sie schließlich in Sicherheit bringen.

Gleich mehrere besorgte Anrufer meldeten der Polizei einen herumstreunenden Hund auf der B9 bei Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha). Die Chihuahua-Dame war offensichtlich ohne Herrchen unterwegs, bei der gut befahrenen Bundesstraße aber in großer Gefahr.Die Beamten der Polizeiinspektion zögerten deshalb nicht und machten sich mit Käse bewaffnet auf, um das Vertrauen der Hündin zu gewinnen. Den Polizisten René, Markus und Anton gelang es schließlich tatsächlich das verschreckte Tierchen einzufangen.Bei der Polizei durfte die Kleine dann noch kurz ins Leben einer echten Polizeihündin hineinschnuppern, fühlte sich dabei ganz offensichtlich sehr wohl, wie auch das Foto beweist. Danach ging es weiter in die Obhut der Tierheims Bruck an der Leitha, wo nun nach den Besitzern gesucht wird. Das Hündchen ist zwar gechipt, aber nicht registriert.