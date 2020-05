Gaffer-Appell der Polizei nach schwerem Crash auf A22

Kurz vor dem Knoten Kaisermühlen krachte es am Mittwochnachmittag auf der A22 gewaltig. Die Wiener Polizei veröffentlichte via Twitter eine Warnung an alle Gaffer.

Warnung an Gaffer

Wenige Minuten vor 16 Uhr hat sich auf der Wiener Donauufer Autobahn (A22) in Fahrtrichtung A23 ein schwerer Unfall ereignet. Kurz vor dem Knoten Kaisermühlen hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache ein schwarzer VW T-Roc überschlagen. Laut Asfinag waren mehrere Fahrzeuge, darunter offenbar auch ein SUV von Audi, in den Crash involviert.In Folge mussten drei Spuren der Richtungsfahrbahn gesperrt werden, eine Vorbeifahrt an der Unfallstelle ist nur am Pannenstreifen möglich. Schnell bildete sich eine kilometerlange Blechlawine, die bis in den Kaisermühlen-Tunnel zurückreichte. Aktuellen Verkehrsdaten mit Stand 16.30 Uhr zufolge müssen Autofahrer rund 45 Minuten Verzögerung einplanen.Unterdessen richtet die Wiener Polizei via Twitter einen dringlichen Appell an alle, die im Stau auf der A22 gefangen sind: "Bitte keine Fotos während der Vorbeifahrt anfertigen! Die Privatsphäre der anwesenden Personen ist wichtig und dabei wird der Verkehr während des Langsamfahrens zusätzlich behindert".