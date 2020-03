Polizei stellt Drogen-Raser nach irrer Verfolgungsjagd

In Wien-Meidling kam es in der Nacht auf Samstag zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd. Ein Streifenwagen war auf einen Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit aufmerksam geworden.

Verdächtiger rammte Fahrzeuge

Verfolgungsjagd in Wien-Meidling. Ein Streifenwagen der Wiener Polizei wurde in der Nacht auf Samstag auf einen Autolenker aufmerksam, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Es erfolgte daraufhin eine Verfolgung des Pkw durch etliche Streifenkräfte sowie durch Kräfte eines Planquadrates.Der Pkw-Lenker konnte sich durch waghalsige und gemeingefährdende Manöver immer wieder der Anhaltung entziehen. Er ignorierte rote Ampeln und befleißigte sich einer Geschwindigkeit weit jenseits der 100 km/h im Ortsgebiet. Die Nachfahrt zog sich von Meidling über Favoriten und Liesing bis Vösendorf und zurück.Im Bereich Gertrude-Wondrack-Platz befuhr der Flüchtende eine Sackgasse, die Ausfahrt wurde von einem Streifenwagen verstellt. Der Mann rammte daraufhin das Polizeifahrzeug und konnte noch eine kurze Strecke flüchten, bevor er das fahrunfähige Fahrzeug zurückließ und zu Fuß weiterflüchtete. Im Bereich einer Wohnhausanlage gelang es schließlich, den 31-Jährigen Mann anzuhalten und festzunehmen.Neben einer Alkoholisierung von 0,42 Promille Alkohol im Blut stellte ein Amtsarzt Beeinträchtigungen durch Suchtmittel fest. Der 31-Jährige ist nicht im Besitz einer Lenkberechtigung für Pkw. Das verwendete Auto gehört außerdem einem Bekannten des Angehaltenen, er hatte es unbefugt in Betrieb genommen.Der 31-Jährige muss sich wegen etlicher, teils schwerer Verwaltungsübertretungen sowie wegen sechsfachen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, Gefährdung der körperlichen Sicherheit, schwerer Körperverletzung und unbefugtem Gebrauch von Fahrzeugen gerichtlich verantworten. Es liegt derzeit keine Aussage des Mannes vor.