Polizei stellt europaweit gesuchten Räuber

Die Wiener Polizei konnte am Donnerstag einen europaweit gesuchten Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Bild: iStock

Nach dem 29-jährigen Polen wurde mittels europäischem Haftbefehl wegen Raub und Körperverletzung gefahndet. Nun gelang der Polizei Wien die Festnahme.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen gelang es den Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien nun einen 29-jahrigen polnischen Staatsangehorigen festzunehmen. Der Mann wurde in den Jahren 2012 und 2014 in Polen straffällig, wurde mittels europaischem Haftbefehls seither wegen Raubes und schwerer Korperverletzung gesucht.



Am Donnerstag fand die Fahndung am Wiedner Gurtel 58 (Wieden) auf offener Straße ein erfolgreiches Ende. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Josefstadt, mit Aussicht auf Auslieferungshaft, eingeliefert.