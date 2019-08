Vor 31 ' Vier Schüsse in Motorraum: Lenker raste Polizei davon

Wilde Szenen in Hohenau: Es fielen Schüsse, Verdächtiger flüchtete. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com/APA (Symbol)

Wilde Szenen in der Nacht auf Dienstag in Hohenau (Gänserndorf): Ein Pkw-Lenker entzog sich bei einer Kontrolle der Anhaltung – es fielen mehrere Schüsse.

Am Montag um 23.30 Uhr wollte sich ein Pkw-Lenker bei Hohenau (Bezirk Gänserndorf) einer Polizeikontrolle entziehen, flüchtete stattdessen mit seinem Wagen.



Die Hintergründe: Eine Polizeistreife war auf Patrouille, die Beamten bemerkten bei einem Fahrzeug einen defekten Scheinwerfer. Langsam fuhr die Polizei dem Fiat nach, plötzlich stieg der verdächtige Lenker aufs Gas, entzog sich der Kontrolle.



Es folgte eine Hatz durch Hohenau, in einer kleinen Gasse war der Flüchtige in die Enge getrieben. Ein Beamter stieg aus, wollte zum Pkw gehen, als der Lenker plötzlich zurückschob. Der Polizist konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten.



Ein Beamter gab daraufhin vier Schüsse in den Motorraum des Fiats ab, dabei wurde auch ein elektronisches Steuergerät getroffen. In der Dunkelheit flüchtete der Verdächtige zu Fuß dann weiter zum Grenzgebiet Tschechien/Slowakei. Zu Fuß watete der Unbekannte durch die March, die derzeit nur 80 Zentimeter Höhe führt – und er konnte entkommen.



Rasch war klar: Bei dem Fiat handelt es sich um ein gestohlenes Fahrzeug, auch die slowakischen Kennzeichen waren geklaut worden. Ob neben dem Verdächtigen noch ein Komplize am Beifahrersitz gesessen hatte, war vorerst noch unklar.



In der Region ist die Bevölkerung besonders sensibilisiert, zuletzt hatte es mehrere Kellereinbrüche gegeben.



Eine Alarmfahndung mit mehreren Streifen, Polizeihubschrauber und Hundestreife blieb ergebnislos – die Ermittlungen laufen.



(wes)