Polizei stoppt unerlaubte Männer-Spritztour

Nein Burschen, auch eine Spritztour mit euren Freunden ist in Zeiten von Corona nicht erlaubt. Die Polizei in Kärnten kontrolliert das ganz genau.

Die Kärntner Polizei muss in der Coronakrise derzeit nicht nur sicherstellen, dass Quarantäne-Leute brav zuhause bleiben, sondern auch, dass Männergruppen keine Spritztouren machen. Auf Tankstellen kommt es zu illegalen Treffen, auch auf das Autowaschen verzichtet man scheinbar nur ungern.Fast kurios mutet diese Meldung der "Kleinen Zeitung" vom Donnerstag an: In Villach wurde eine Gruppe von vier Männern gestoppt, die gerade mit einem Auto eine Spritztour unternahm.Die zwei Brüder, deren Schwager und ein Freund saßen im selben Auto. "Dass sie nicht gemeinsam in einem Haushalt wohnen und auch nicht den vorgegebenen Sicherheitsabstand eingehalten hatten, liegt auf der Hand", schreibt die "Kleine" sehr treffend.Die Verwaltungsstrafe für alle vier beträgt zwischen 100 und 150 Euro.Und noch eines fällt Autobesitzern derzeit scheinbar schwer: Sein Auto nicht zu waschen. Die Exekutive muss weiterhin Tankstellen kontrollieren.Einerseits kommt es dort zu - mittlerweile illegalen - Zusammentreffen mehrerer Personen, andererseits werden die Waschstraßen benutzt. Doch auch das geht nicht: Auch die müssen geschlossen bleiben.