Polizei stoppte illegalen Transport mit 17 Welpen

In viel zu engen Käfigen wollten zwei Lenker von moldawischen Autos am Donnerstagabend Spitz- und Beagle-Welpen durch Niederösterreich karren, wurden von der Polizei gestoppt.

Gegen 21 Uhr stoppte die Polizei am Donnerstag auf der Westautobahn in der Nähe von St. Pölten zwei verdächtige Autos mit moldawischen Kennzeichen. Im ersten Wagen fanden die Beamten gleich 15 offensichtlich viel zu junge Welpen.Die Kleinen sind wohl Spitze, waren am Bauch tätowiert. Die Polizei erstattete sofort Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Die Hündchen wurden aus ihren engen Käfigen befreit, seitens der BH beschlagnahmt und ins St. Pöltner Tierheim gebracht. Gegen den Lenker wird wohl wegen illegalen Tiertransports ermittelt. Ob, wo und wie er die Tiere verkaufen wollte, ist noch unklar.Im zweiten Auto fand die Polizei zwei knapp sieben Wochen alte Beagle-Welpen. Die beiden waren aufgrund ihres Alters noch nicht geimpft, der Lenker hatte aber nicht die nötige "Eigenerklärung" für den Transport.Weil er keine Sicherheitsleistung erbringen konnte, wurden die Welpen ebenfalls ins Tierheim gebracht. Sie sind wie auch die anderen 15 gesund. Der Fahrer wollte die beiden aber wieder zurückhaben, muss dafür nun eine Sicherheitsleistung vorlegen.