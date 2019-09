Polizei sucht diese beiden Tankstellen-Einbrecher

Zwei bislang unbekannte Täter sollen Ende Mai zwei Mal versucht haben in Tankstellen in Aspang und Tribuswinkel einzubrechen – einmal mit Erfolg.

Die Polizei sucht zwei Einbrecher! Die bislang unbekannten Männer versuchten am 30. Mai 2019, gegen 23.20 Uhr, in eine Tankstelle in Aspang (Bez. Neunkirchen) einzubrechen.



Weiters werden die beiden unbekannten Täter verdächtigt, am 31. Mai 2019, gegen 1.40 Uhr, in eine Tankstelle in Tribuswinkel (Bez. Baden) eingebrochen zu haben. Dort erbeuteten sie Tabakwaren, Getränke und einen Computer. Der Wert des Diebesgutes liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.







Hinweise zur Identität der beiden Männer auf den Fotos werden an die Polizeiinspektion Aspang unter der Telefonnummer 059133-3351 erbeten.