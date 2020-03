Polizei sucht dieses mutmaßliche Diebes-Trio

Die Polizei beschuldigt drei Männer des gewerbsmäßigen Diebstahls. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Bilder der Verdächtigen veröffentlicht.

Drei bislang unbekannte Täter begingen in kriminellem Zusammenwirken bis 16. Juli 2019 mehrere gewerbsmäßige Diebstähle in einem Handy- bzw. Elektronik-Fachgeschäft, wobei technisches Equipment gestohlen wurde.Von allen drei Tatverdächtigen gibt es Fotos aus Überwachungskameras, die nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht werden. Die Polizei ersucht um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung (auch anonym) an das Kriminalreferat Innere Stadt unter der Telefonnummer 01/31310/9921810.