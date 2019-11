Polizei sucht im Bezirk Melk Reifenschlitzer

Im Bezirk Melk beschädigten unbekannte Täter drei Kastenwagen. Der Schaden: Mehrere Tausend Euro. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

Böse Überraschung für drei Fahrzeugbesitzer im Bezirk Melk am Wochenende: Die Reifen von drei Kastenwagen wurden im kleinen Örtchen Neuda aufgeschlitzt."Der oder die Täter schlitzten dabei vom ersten Fahrzeug die beiden linken Reifen auf, vom zweiten Kastenwagen den Reifen rechts vorne und vom dritten Fahrzeug den Reifen links hinten. Es handelt sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um keinen Halloween-Streich", so ein Ermittler.Die Polizei hofft nun auf Hinweise - wer hat am Samstag, 2. November in Neuda eine oder mehrere verdächtige Personen gesehen?