Polizei sucht Trio, das zu Leopoldi zuschlug

Zwei Männer wurden am Leopoldi-Wochenende vor der Pizzeria "I Fratelli" in Klosterneuburg niedergeschlagen. Die Polizei fahndet jetzt mit Fotos aus der Überwachungskamera.

In Klosterneuburg gibt es Überwachungskameras, wo man sie nicht vermuten würde – eine befindet sich bei der kleinen Abhol-Pizzeria "I Fratelli" in der Hundskehle.Die Polizei hofft nun mit Fotos aus der Überwachungskamera auf ihr Glück und bittet um Hinweise.Doch was ist passiert? Am Wochenende des Leopoldimarktes kam es am Freitag zu später Nachtstunde gegen 2 Uhr morgens zu einer Schlägerei in der Hundskehle.Ein 20- und ein 34-Jähriger wurden dabei verletzt. Sie waren von derzeit noch unbekannten Tätern angegriffen worden.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht die Polizei nun ein Bild aus der Überwachungskamera und hofft auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Auf den Fotos zu sehen sind die drei mutmaßlichen Täter, zwei davon dunkel gekleidet, der dritte trägt eine auffällige, bunte Daunenjacke.Hinweise werden an die Polizeiinspektion Klosterneuburg unter der Nummer 059133 3220 erbeten.