Polizei sucht Zeugen nach wilder Verfolgungsjagd

Nach der wilden Verfolgungsjagd in Feldbach, bei der die Polizei mehrere Schüsse auf das Auto eines 18-Jährigen abfeuerte, sind die Ermittler nun auf der Suche nach Zeugen.

Kurz nach 18.15 Uhr bemerkten die Polizisten den auffälligen blauen Audi A4 mit SO-Kennzeichen bei einer Tankstelle in der Gleichenberger Straße und wollten den Lenker kontrollieren. Der 18-jährige Südoststeirer missachtete dies jedoch, wendete seinen Kombi und fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stadt davon, woraufhin eine Sofortfahndung eingeleitet wurde - "Heute" berichtete über die Verfolgungsjagd Der Pkw-Lenker und sein 16-jähriger Beifahrer flüchteten in Folge über insgesamt rund 17 Kilometer bis nach Edersgraben und gefährdeten auch zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Dabei missachtete der Fahrer nicht nur dauerhaft Blaulicht und Folgetonhorn der Polizei, sondern in mehreren Fällen auch das Rotlicht von Ampeln, Vorrangregelungen sowie Sperrlinien.Auf einem Streckenabschnitt entlang der B66 in Richtung Mühldorf erreichte der 18-Jährige eine Geschwindigkeit von rund 160 km/h und setzte trotz Überholverbot immer wieder gefährliche Überholmanöver. Diese musste er zum Teil auch abbrechen, um Frontalkollisionen mit dem Gegenverkehr zu vermeiden.Nachdem der 18-Jährige bereits eine Straßensperre der Polizei bei Taxberg umfahren hatte, raste er vor dem Kreisverkehr Edersgraben schließlich auf eine weitere Straßensperre und Polizisten zu. Nach der Abgabe von mehreren Schüssen, bei denen niemand verletzt wurde, brachte der 18-Jährige seinen Pkw letztlich knapp vor den Streifenfahrzeugen zum Stillstand.Die Polizisten nahmen die beiden Südoststeirer daraufhin fest.Der Lenker wurde leicht verletzt und im LKH Feldbach ambulant behandelt. Er konnte bislang noch nicht einvernommen werden. Ein Alkotest verlief negativ. Im Fahrzeug stellten die Beamten ein Luftdruckgewehr (Softgun) sicher.Die Hintergründe der Flucht sind bislang nicht restlos geklärt. Die Einvernahme des 16-Jährigen folgte noch in der Nacht. Er zeigt sich geständig und wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.Die Polizeiinspektion Feldbach sucht unter 059133/6120 nach Zeugen des Vorfalls. Dabei gilt der Aufruf insbesondere einem auf der B66 fahrenden Betonmischwagen und dem dahinterfahrenden unbekannten Pkw. Dieser, sowie ein entgegenkommendes Fahrzeug, wurden im Bereich der Bahnunterführung zum jähen Abbremsen genötigt. Auch weitere Zeugen mögen sich bei der Polizei melden.Gleichenberger Straße (Tankstelle) – Stadtzentrum Feldbach – Ungarstraße – Hauptplatz Feldbach – Grazer Tor – Grazer Straße – Knoten Feldbach West – B66 Richtung Mühldorf – B66 Taxberg (Straßensperre 1) – Klausen – L242 Richtung Höflach – KV Edersgraben (Straßensperre 2).