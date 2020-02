19.02.2020 7:41 Polizei sucht zwei Mädchen nach schwerem Rodelunfall

Ein 20-Jähriger wurde bei dem Rodelunfall schwer verletzt. Bild: Zoom.Tirol (Symbolbild)

Nach einem schweren Rodelunfall am Dienstag in Tirol ist die Polizei auf der Suche nach zwei Mädchen. Ihre Rodel hatte einen Mann am Unterschenkel getroffen und verletzt.