Polizei-Tesla geht bei Verfolgungsjagd der Saft aus

Der Elektro-Flitzer der Polizei war dem Flüchtenden dicht auf den Fersen, bis er wegen niedrigem Akkustand die Verfolgungsjagd abbrechen musste.

Ein Elektro-Streifenwagen der Polizei Fremont, einer Gemeinde nahe der kalifornischen Metropole San Francisco, versagte zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt den Dienst: Ausgerechnet während einer Verfolgungsjagd meldete der Tesla Model S 85 (2014) plötzlich einen fast leeren Akku."Ich komme nur noch 9 Kilometer weit in dem Tesla, möglich, dass er jede Sekunde schlapp macht", meldete der besorgte Polizist am Steuer des Tesla laut "ABC7" per Funk. Andere Beamte aus Fremont übernahmen daraufhin die Verfolgung, bis auch sie wegen der halsbrecherischen Fahrweise des Flüchtenden abbrechen mussten.Die California Highway Patrol konnte den Pkw später sicherstellen. Er soll im Zusammenhang mit einem Verbrechen in Santa Clara stehen. Von dem/den Insassen fehlte aber jede Spur.Seit Anfang des Jahres testet die Polizei von Fremont den Elektro-Flitzer als Teil eines Pilotprogramms der Stadt zur Reduktion von CO2-Emissionen. Bisher machte der Tesla dabei auch eine gute Figur. Dass der Streifenwagen mitten im Dienst der Saft ausgehe, sei eine Ausnahme. Der Tesla sei zu Schichtbeginn nicht vollständig aufgeladen gewesen."Leider passiert das von Zeit zu Zeit; auch bei unseren benzinbetriebenen Streifenwagen, wenn sie zu Schichtende nicht aufgetankt werden", wird ein Sprecher der Polizei von "CNN" zitiert.